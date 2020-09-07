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    Футболисты «Тамбова» грозят забастовкой из-за долгов по зарплате

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    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что игроки команды написали письмо с просьбой погасить долги по зарплате.

    «Тамбов»
    «Тамбов»

    «Футболисты написали письмо с просьбой погасить долги по заработной плате на мое имя и на имя губернатора, но никаких комментариев по этой теме мы давать не будем», — приводит слова Коноваловой «РИА Новости».

    Ранее в распоряжении «Спорт-Экспресса» оказались письма игроков «Тамбова» на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20.

    Если требования команды не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьей 142 ТК РФ, и не участвовать в тренировках, а также матче 7-го РПЛ с «Уфой», намеченном на 12 сентября.

    Добавим, что после шести туров российской премьер-лиги «Тамбов», набрав четыре очка, занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. 0

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