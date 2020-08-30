«Рубин» — «Тамбов»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 15-й минуте открыли гости. Карасёв убежал по правому флангу и мягко навесил в штрафную «Рубина», Карапетян выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в сетку.
В добавленное к первому тайму время Меркулов с левого фланга навесил в штрафную «Тамбова», Рыжиков на выходе столкнулся с Ойеволе и выронил мяч из рук, а Деспотович без помех поразил пустые ворота.
На 84-й минуте Обухов убежал по левому флангу и навесил в штрафную «Рубина» — Дюпин пошёл на перехват и выронил мяч из рук. Подбор остался за гостями, Рыбин сделал скидку на Карасева, который пробил в верхний угол ворот.
А на 90-й минуте Бём навесил с углового, Деспотович высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний нижний угол ворот «Тамбова».
«Рубин» набрал семь очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с четырьмя очками находится на 14-й строчке.
В седьмом туре (ориентировочно 13 сентября) состоятся матчи «Динамо» — «Рубин» и «Тамбов» — «Уфа». 0