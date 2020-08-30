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    «Рубин» спасся от поражения в матче с «Тамбовом», Деспотович оформил дубль

    «Рубин» — «Тамбов»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Казанский «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Тамбовом» (2:2) в матче 6-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 15-й минуте открыли гости. Карасёв убежал по правому флангу и мягко навесил в штрафную «Рубина», Карапетян выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в сетку.

    В добавленное к первому тайму время Меркулов с левого фланга навесил в штрафную «Тамбова», Рыжиков на выходе столкнулся с Ойеволе и выронил мяч из рук, а Деспотович без помех поразил пустые ворота.

    На 84-й минуте Обухов убежал по левому флангу и навесил в штрафную «Рубина» — Дюпин пошёл на перехват и выронил мяч из рук. Подбор остался за гостями, Рыбин сделал скидку на Карасева, который пробил в верхний угол ворот.

    А на 90-й минуте Бём навесил с углового, Деспотович высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний нижний угол ворот «Тамбова».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Тамбов 2:2
    Голы: 0:1 Александр Карапетян (15'), 1:1 Джордже Деспотович (45'), 1:2 Павел Карасев (85'), 2:2 Джордже Деспотович (90') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Михаил Мер, Филип Уремович, Александр Зуев, In-Beom Hwang, Дарко Йевтич (Иван Игнатьев, 71'), Хвича Кварацхелия, Денис Макаров (Олег Шатов, 65'), Оливер Абильгор, Джордже Деспотович Тамбов: Сергей Рыжиков, Евгений Шляков (Антон Килин, 80'), Никита Чичерин, Адесойе Ойеволе, Алексей Рыбин, Гурам Тетрашвили, Алексей Грицаенко, Валерий Чуперка, Кирилл Панченко (Владимир Обухов, 63'), Павел Карасев, Александр Карапетян (Михаил Костюков, 62') Предупреждения: In-Beom Hwang (30'), Алексей Рыбин (51'), Филип Уремович (71'), Оливер Абильгор (88')

    «Рубин» набрал семь очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с четырьмя очками находится на 14-й строчке.

    В седьмом туре (ориентировочно 13 сентября) состоятся матчи «Динамо» — «Рубин» и «Тамбов» — «Уфа». 0

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