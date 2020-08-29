Крал: Мы не сражаемся с «Зенитом», «Спартак» бьется за титул

Полузащитник «Спартака»прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице РПЛ.

В 6-м туре РПЛ красно-белые победили «Арсенал» (2:1) и обошли «Зенит», которому в воскресенье предстоит игра против «Локомотива».

«Мы отлично стартовали в этом чемпионате. Если бы в прошлом сезоне мы реализовывали свои моменты, то занимали бы такие же позиции, как сейчас.

Теперь мы забиваем голы и, надеюсь, будем продолжать это делать.

Готовы ли мы сражаться с "Зенитом"? Мы не сражаемся с "Зенитом" или каким-либо другим клубом, "Спартак" бьется за титул», — заявил Крал «Спорт-Экспрессу».

После шести сыгранных матчей у «Спартака» 14 очков, 12 — у «Зенита», но у команды Сергея Семака игра в запасе с «Локомотивом». 0