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    Крал: Мы не сражаемся с «Зенитом», «Спартак» бьется за титул

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    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице РПЛ.

    Алекс Крал
    Алекс Крал

    В 6-м туре РПЛ красно-белые победили «Арсенал» (2:1) и обошли «Зенит», которому в воскресенье предстоит игра против «Локомотива».

    «Мы отлично стартовали в этом чемпионате. Если бы в прошлом сезоне мы реализовывали свои моменты, то занимали бы такие же позиции, как сейчас.

    Теперь мы забиваем голы и, надеюсь, будем продолжать это делать.

    Готовы ли мы сражаться с "Зенитом"? Мы не сражаемся с "Зенитом" или каким-либо другим клубом, "Спартак" бьется за титул», — заявил Крал «Спорт-Экспрессу».

    После шести сыгранных матчей у «Спартака» 14 очков, 12 — у «Зенита», но у команды Сергея Семака игра в запасе с «Локомотивом». 0

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