Гендиректор «Арсенала»: Подадим жалобу на судейство. Зачем вы убиваете футбол в России?

Руководитель «Арсенала»резко высказался о судействе после поражения от(1:2) в шестом туре РПЛ.

«Мы в прошлом году ругали судей. А в этом просто катастрофа! Мы не намерены молчать. Так нельзя!

Тогда и Матюнина отправьте на детектор! Отправьте, почему нет? Раз других посылают, почему его нельзя?

Обязательно подадим жалобу на судейство. Мы ругали Александра Егорова. А сейчас разве лучше? Зачем вы убиваете футбол в России? Нельзя так.

Мы даже вдесятером смотрелись достойно. Но нам противостояло 15 человек. Мне жаль своих ребят»— сказал Аджоев «Спорт-Экспрессу». 0