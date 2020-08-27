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    Известен состав сборной Италии на матчи Лиги наций

    Футбол Лига наций Сборная Италии Футбол Италии
    Сборная Италии опубликовала список игроков, которые будут в заявке на матчи Лиги наций с Боснией и Герцеговиной, а также со сборной Нидерландов. Роберто Манчини заявил 37 игроков.

    Андреа Белотти
    Андреа Белотти

    Вратари: Краньо («Кальяри»), Доннарумма («Милан»), Мерет («Наполи»), Сиригу («Торино»).

    Защитники: Ачерби («Лацио»), Бастони («Интер»), Бираги («Интер»), Бонуччи («Ювентус»), Кальдара («Аталанта»), Кьеллини («Ювентус»), Гальярдини («Интер»), Д’Амброзио («Интер»), Ди Лоренцо («Наполи»), Флоренци («Рома»), Манчини («Рома»), Пеллегрини («Ювентус»), Спинаццола («Рома»).

    Полузащитники: Барелла («Интер»), Бонавентура («Милан»), Кастровелли («Фиорентина»), Кристанте («Рома»), Жоржиньо («Челси»), Гальярдини («Интер»), Локателли («Сассуоло»), Пеллегрини («Рома»), Сенси («Интер»), Тонали («Брешия»), Дзаньоло («Рома»).

    Нападающие: Белотти («Торино»), Бернардески («Ювентус»), Капуто («Сассуоло»), Кьеза («Фиорентина»), Эль Шаарави («Шанхай Шеньхуа»), Иммобиле («Лацио»), Инсинье («Наполи»), Кин («Эвертон»), Лазанья («Удинезе»), Орсолини («Болонья»). 0

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