«Милан» договорился о продлении контракта с Ибрагимовичем

продлит контракт со шведским нападающимна один сезон.

Об этом в Twitter ообщает итальянский журналист Николо Скира.

Контракт будет продлен на один сезон — до лета 2021 года.

По данным источника, Ибрагимович гарантированно заработает 6 миллионов евро. Также предусмотрены два бонуса в размере 500 тысяч евро, один из них — за выход «Милана» в Лигу чемпионов.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. Он провел за «россонери» 18 матчей, в которых забил 10 голов.

По итогам прошлого сезона «Милан» занял шестое место в Серии А. 0