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    «Милан» договорился о продлении контракта с Ибрагимовичем

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    «Милан» продлит контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем на один сезон.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Об этом в Twitter ообщает итальянский журналист Николо Скира.

    Контракт будет продлен на один сезон — до лета 2021 года.

    По данным источника, Ибрагимович гарантированно заработает 6 миллионов евро. Также предусмотрены два бонуса в размере 500 тысяч евро, один из них — за выход «Милана» в Лигу чемпионов.

    Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. Он провел за «россонери» 18 матчей, в которых забил 10 голов.

    По итогам прошлого сезона «Милан» занял шестое место в Серии А. 0

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