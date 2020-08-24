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    Евсеев: Карпин сделал в Ростове отличную команду

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 4-го тура с «Ростовом» (0:1).

    Вадим Евсеев и Валерий Карпин
    Вадим Евсеев и Валерий Карпин

    «Несколько раз смотрел на фото, где мы с Валерой Карпиным идем и улыбаемся чему-то. Всегда относился к нему с большим уважением.

    Как к игроку, как к человеку, а сейчас и как к тренеру. Он сделал в Ростове отличную команду. Мало иметь сильных игроков, надо еще и объединить их.

    Готовились к "Ростову", но 1-й тайм доставил нам неудобства. Была тактическая заготовка у соперника, с которой до перерыва справиться не удавалось.

    При владении мячом гости начинали атаки диагональным пасом от центральных защитников на край, куда к крайнему нападающему заходил крайний защитник.

    Ситуация была сначала 2 игрока против 2, но туда еще и смещался один из центральных полузащитников соперника. И в итоге подбор был за "Ростовом".

    Во 2-м тайме этого уже не было. Объяснили, и к тому же мы начали играть в 3 опорных, опустившись чуть ниже. "Помогло" удаление Кротова.

    Наверное, когда мы остались в меньшинстве еще в 1-м тайме, "Ростов" посчитал, что они дожмут нас. Но много моментов им создать не дали. Было два-три.

    Обидно, что прозевали быструю атаку, когда был перевод мяч с фланга на фланг, а затем прострел.

    Ребята выложились без остатка. Пытались в меньшинстве идти вперед. Забить не удалось. Хотя не могу сказать, что проиграли заслуженно.

    Да, было тяжело и не только потому, что играли вдесятером. "Ростов" очень хорошая команда. Но все равно было обидно.

    Грустить некогда. Завтра летим в Казань. В среду матч с Рубином», — написал Евсеев в инстаграме.

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