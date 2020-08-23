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    Гол Хасимото принес «Ростову» победу над «Уфой»

    «Уфа» — «Ростов»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Ростов» в выездном матче четвертого тура российской Премьер-лиги одержал победу над «Уфой» — 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева остались в меньшинстве уже на 39-й минуте. Вячеслав Кротов шипами въехал в ногу Алексею Козлову, что и привело к удалению.

    «Желто-синие» воспользовались численным преимуществом на 79-й минуте. Бактиер Зайнутдинов от края штрафной выполнил подачу на дальний угол вратарской, где Кэнто Хасимото в падении головой переправил мяч в ворота.

    РПЛ. 4-й тур
    «Уфа» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:0)
    Гол: Хасимото, 79«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов, Никитин, Данченко (Безденежных, 75), Неделчару, Кротов, Алиев, Карп (Бизяк, 84), Голубев (Тилль, 46), Жамалетдинов (Агаларов, 65)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Ионов (Полоз, 65), Байрамян, Норманн (Мамаев, 64), Глебов, Хасимото, Шомуродов (Тошевски, 90), Зайнутдинов (Е.Чернов, 84)Предупреждения: Карп, 77. Агаларов, 79. Байрамян, 82. Е.Чернов, 90+1Удаление: Кротов, 39

    В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает восьмое место (6 очков), а «Уфа» — 11-е (4 очка). 0

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