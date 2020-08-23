Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч четвертого тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Умяров, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Соболев, Глушенков, Камано.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов, Эдер.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Лисакович, Камано.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0