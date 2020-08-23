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    Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом»

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    Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч четвертого тура российской Премьер-лиги.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Умяров, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Соболев, Глушенков, Камано.

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов, Эдер.

    Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Лисакович, Камано.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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