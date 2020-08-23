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    Прервет ли «Локо» свою безвыигрышную серию на «Открытие Арене»?

    «Спартак» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Локомотив»
    «Локомотив»
    В воскресенье, 23 августа, «Спартак» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Августа 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Спартак»

    «Спартак» завершил прошлый сезон на 7-м месте в РПЛ. До зоны Лиги Европы команде Доменико Тедеско не хватило 2 очка. Московский клуб набрал 39 очков, разница мячей 35-33.

    В короткое межсезонье «Спартак» усилился двумя футболистами. На правах свободного агента к команде присоединился Александр Кокорин, а из «Уфы» перешел Остон Урунов.

    Матч 1-го тура с «Сочи» (2:2) закончился скандалом из-за двух пенальти в ворота «Спартака» при счете 2:0 (второй на 88-й минуте).

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  • 20/08/2020

    • Во втором туре «Спартак» на своем поле одолел «Ахмат» (2:0), а в последнем матче на выезде потерял очки в матче с «Уфой», который закончился со счетом 1:1.

    С 5 очкам «Спартак» идет на 6-v месте в турнирной таблице. В предстоящем матче скорее всего не сыграет Александр Кокорин.

    «Локомотив»

    Железнодорожники финишировали в прошлом сезоне на второй строчке, завоевав прямую путевку в Лигу чемпионов, но не имея шансов догнать «Зенит», от которого отстали на 15 очков.

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  • 17/08/2020

    • Разница мячей 41-29, лучшим бомбардиром с 12 голами стал Алексей Миранчук, еще 9 забил Гжегож Крыховяк, 5 голов у Эдера.

    В межсезонье команду покинули нападающий Джефферсон Фарфан, хавбеки Жоау Мариу и Никита Дорофеев, в аренду ушли защитник Брайан Идову и нападающий Тимур Сулейманов.

    Из «Перуджи» свободным агентом пришел защитник Слободан Райкович, из «Бунедкора» куплен полузащитник Жасур Жалолиддинов, из солигорского «Шахтера» форвард Виталий Лисакович, из аренды вернулся Федор Смолов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Новый сезон подопечные Марко Николича начали с матча за Суперкубок России, в котором «Локо» уступил «Зениту» со счетом 1:2.

    В 1-м туре РПЛ «Локомотив» в Казани обыграл «Рубин» (2:0), а во втором туре железнодорожники на своем поле одолели «Краснодар» (1:0). В обоих матчах забивал Алексей Миранчук.

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    В последнем матче «Локо» спасся от поражения в матче с «Уралом» (1:1) и с 7 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    Прогноз и ставки

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 3.20, а на победу «Локомотива» — 2.85.

    В трех последних очных встречах на «Открытие Арене» спартаковцы дважды победили и раз сыграли вничью с «Локо». Прогнозируем, что команда Тедеско не проиграет дома.

    Прогнозируем, что матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,65 и «обе забьют — нет» за 1,85. 0

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    «Спартак» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 августа 2020 года. Прогноз на «Спартак» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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