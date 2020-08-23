«Спартак» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 августа 2020 года

В воскресенье, 23 августа, «Спартак» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «Локомотив».

«Спартак»

«Спартак» завершил прошлый сезон на 7-м месте в РПЛ. До зоны Лиги Европы команде Доменико Тедеско не хватило 2 очка. Московский клуб набрал 39 очков, разница мячей 35-33.

В короткое межсезонье «Спартак» усилился двумя футболистами. На правах свободного агента к команде присоединился Александр Кокорин, а из «Уфы» перешел Остон Урунов.

Матч 1-го тура с «Сочи» (2:2) закончился скандалом из-за двух пенальти в ворота «Спартака» при счете 2:0 (второй на 88-й минуте).

Во втором туре «Спартак» на своем поле одолел «Ахмат» (2:0), а в последнем матче на выезде потерял очки в матче с «Уфой», который закончился со счетом 1:1.

С 5 очкам «Спартак» идет на 6-v месте в турнирной таблице. В предстоящем матче скорее всего не сыграет Александр Кокорин.

«Локомотив»

Железнодорожники финишировали в прошлом сезоне на второй строчке, завоевав прямую путевку в Лигу чемпионов, но не имея шансов догнать «Зенит», от которого отстали на 15 очков.

Разница мячей 41-29, лучшим бомбардиром с 12 голами стал Алексей Миранчук, еще 9 забил Гжегож Крыховяк, 5 голов у Эдера.

В межсезонье команду покинули нападающий Джефферсон Фарфан, хавбеки Жоау Мариу и Никита Дорофеев, в аренду ушли защитник Брайан Идову и нападающий Тимур Сулейманов.

Из «Перуджи» свободным агентом пришел защитник Слободан Райкович, из «Бунедкора» куплен полузащитник Жасур Жалолиддинов, из солигорского «Шахтера» форвард Виталий Лисакович, из аренды вернулся Федор Смолов.

Календарь и таблица РПЛ

Новый сезон подопечные Марко Николича начали с матча за Суперкубок России, в котором «Локо» уступил «Зениту» со счетом 1:2.

В 1-м туре РПЛ «Локомотив» в Казани обыграл «Рубин» (2:0), а во втором туре железнодорожники на своем поле одолели «Краснодар» (1:0). В обоих матчах забивал Алексей Миранчук.

В последнем матче «Локо» спасся от поражения в матче с «Уралом» (1:1) и с 7 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Прогноз и ставки

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 3.20, а на победу «Локомотива» — 2.85.

В трех последних очных встречах на «Открытие Арене» спартаковцы дважды победили и раз сыграли вничью с «Локо». Прогнозируем, что команда Тедеско не проиграет дома.

Прогнозируем, что матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,65 и «обе забьют — нет» за 1,85. 0