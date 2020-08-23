«Спартак» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 августа 2020 года

«Спартак»
«Спартак» завершил прошлый сезон на 7-м месте в РПЛ. До зоны Лиги Европы команде Доменико Тедеско не хватило 2 очка. Московский клуб набрал 39 очков, разница мячей 35-33.
В короткое межсезонье «Спартак» усилился двумя футболистами. На правах свободного агента к команде присоединился Александр Кокорин, а из «Уфы» перешел Остон Урунов.
Матч 1-го тура с «Сочи» (2:2) закончился скандалом из-за двух пенальти в ворота «Спартака» при счете 2:0 (второй на 88-й минуте).
Во втором туре «Спартак» на своем поле одолел «Ахмат» (2:0), а в последнем матче на выезде потерял очки в матче с «Уфой», который закончился со счетом 1:1.
С 5 очкам «Спартак» идет на 6-v месте в турнирной таблице. В предстоящем матче скорее всего не сыграет Александр Кокорин.
«Локомотив»
Железнодорожники финишировали в прошлом сезоне на второй строчке, завоевав прямую путевку в Лигу чемпионов, но не имея шансов догнать «Зенит», от которого отстали на 15 очков.
Разница мячей 41-29, лучшим бомбардиром с 12 голами стал Алексей Миранчук, еще 9 забил Гжегож Крыховяк, 5 голов у Эдера.
В межсезонье команду покинули нападающий Джефферсон Фарфан, хавбеки Жоау Мариу и Никита Дорофеев, в аренду ушли защитник Брайан Идову и нападающий Тимур Сулейманов.
Из «Перуджи» свободным агентом пришел защитник Слободан Райкович, из «Бунедкора» куплен полузащитник Жасур Жалолиддинов, из солигорского «Шахтера» форвард Виталий Лисакович, из аренды вернулся Федор Смолов.
Новый сезон подопечные Марко Николича начали с матча за Суперкубок России, в котором «Локо» уступил «Зениту» со счетом 1:2.
В 1-м туре РПЛ «Локомотив» в Казани обыграл «Рубин» (2:0), а во втором туре железнодорожники на своем поле одолели «Краснодар» (1:0). В обоих матчах забивал Алексей Миранчук.
В последнем матче «Локо» спасся от поражения в матче с «Уралом» (1:1) и с 7 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Прогноз и ставки
На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 3.20, а на победу «Локомотива» — 2.85.
В трех последних очных встречах на «Открытие Арене» спартаковцы дважды победили и раз сыграли вничью с «Локо». Прогнозируем, что команда Тедеско не проиграет дома.
Прогнозируем, что матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,65 и «обе забьют — нет» за 1,85. 0