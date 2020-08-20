РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров РФС приняла решение удовлетворить заявление бывшего нападающего «Динамо»в отношении московского клуба о взыскании задолженности по трудовому договору.

РФС обязал столичный клуб выплатить в полном объеме игроку задолженность по компенсационным выплатам и проценты за их задержку, а в качестве обеспечительной меры «Динамо» запрещено регистрировать новых футболистов.

Данный запрет может быть снят в случае исполнения обязательств перед Обольским.

Воспитанник «Динамо» Николай Обольский сыграл за главную команду клуба 19 матчей, не отметившись результативными действиями.

Во второй части минувшего сезона Николай находился на правах аренды в «Нижнем Новгороде», а нынешним летом его контракт не был продлен, и 1 июля 23-летний нападающий стал свободным агентом.

После трех туров «Динамо» занимает в чемпионате России второе место, набрав семь очков. 0