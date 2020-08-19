«Зальцбург» — «Лион»: счет матча 4:3, обзор голов

Австрийскийобыграл французский(4:3) в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА .

Французский клуб открыл счет стараниями Яя Сумаре на 30-й минуте, но затем пропустил четыре мяча подряд.

Брайан Око сравнял счет на 39-й минуте, после чего Чуквубуике Адаму оформил хет-трик, отличившись на 45+1, 54-й и 55-й.

«Лион» сумел сократить отставание до минимума во втором тайме благодаря точным ударам Флорана Да Силвы (71-я) и Эли Висса (78-я), но уйти от поражения не удалось.

22 августа «Зальцбург» сыграет в 1/2 финала с победителем сегодняшнего матча «Интер» — «Реал». В другом полуфинал в тот же день встретятся «Бенфика» и «Аякс». 0