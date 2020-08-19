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    «Зальцбург» одолел «Лион» и вышел в полуфинал Юношеской лиги УЕФА

    «Зальцбург» — «Лион»: счет матча 4:3, обзор голов

    Футбол Юношеская лига УЕФА Лион Футбол Франции Ред Булл Зальцбург
    Австрийский «Ред Будлл Зальцбург» обыграл французский «Лион» (4:3) в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА .

    «Зальцбург»
    «Зальцбург»

    Французский клуб открыл счет стараниями Яя Сумаре на 30-й минуте, но затем пропустил четыре мяча подряд.

    Брайан Око сравнял счет на 39-й минуте, после чего Чуквубуике Адаму оформил хет-трик, отличившись на 45+1, 54-й и 55-й.

    «Лион» сумел сократить отставание до минимума во втором тайме благодаря точным ударам Флорана Да Силвы (71-я) и Эли Висса (78-я), но уйти от поражения не удалось.

    22 августа «Зальцбург» сыграет в 1/2 финала с победителем сегодняшнего матча «Интер» — «Реал». В другом полуфинал в тот же день встретятся «Бенфика» и «Аякс». 0

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