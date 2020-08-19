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    Евсеев: И где эти шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»?

    Футбол Уфа Спартак
    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями после матча третьего тура чемпионата России со «Спартаком», который завершился вничью 1:1.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Скажу для журналистов одну фразу. Все журналисты и специалисты говорили про шесть очков.

    Что у "Спартака" уже есть шесть очков в игре с нами. И где эти очки? Еще одна игра осталась, и где шесть очков?

    У Йокича проблема с икроножной мышцей. У него эта проблема еще в прошлой игре была. Без него мы перестроились, нормально справились.

    Все получилось в атаке. Счет 1:1, все недовольны, только команда "Уфа" довольна», — цитирует слова Евсеева «РИА Новости».

    Напомним, что начале июля бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов получил аналогичную должность в «Спартаке».

    Красно-белые в трех первых турах набрали 5 очков, а «Уфа» — 4. 0

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