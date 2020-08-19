Евсеев: И где эти шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»?

Вадим Евсеев
globallookpress.com
«Скажу для журналистов одну фразу. Все журналисты и специалисты говорили про шесть очков.
Что у "Спартака" уже есть шесть очков в игре с нами. И где эти очки? Еще одна игра осталась, и где шесть очков?
У Йокича проблема с икроножной мышцей. У него эта проблема еще в прошлой игре была. Без него мы перестроились, нормально справились.
Все получилось в атаке. Счет 1:1, все недовольны, только команда "Уфа" довольна», — цитирует слова Евсеева «РИА Новости».
Напомним, что начале июля бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов получил аналогичную должность в «Спартаке».
Красно-белые в трех первых турах набрали 5 очков, а «Уфа» — 4. 0