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    Комличенко сыграет в атаке «Динамо» с «Ростовом»

    «Динамо» — «Ростов»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Московское «Динамо» и ФК «Ростов» объявили стартовые составы на матч третьего тура РПЛ.

    Николай Комличенко
    Николай Комличенко

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Нжи, Комличенко.

    Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Слепов, Зорин, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Моро, Игбун.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Осипенко, Козлов, Еременко, Мамаев, Норманн, Ионов, Шомуродов, Зайнутдинов.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Хашимото, Тошевски, Смирнов, Глебов, Байрамян, Ковалев, Логашов, Долгов, Поярков.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 2.28, на успех «Ростова» — 3.84, на ничью — 3.32. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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