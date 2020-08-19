«Динамо» — «Ростов»: составы, прогноз, коэффициенты

Московскоеобъявили стартовые составы на матч третьего тура РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Нжи, Комличенко.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Слепов, Зорин, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Моро, Игбун.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Осипенко, Козлов, Еременко, Мамаев, Норманн, Ионов, Шомуродов, Зайнутдинов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Хашимото, Тошевски, Смирнов, Глебов, Байрамян, Ковалев, Логашов, Долгов, Поярков.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 2.28, на успех «Ростова» — 3.84, на ничью — 3.32. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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