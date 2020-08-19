«Динамо» — «Ростов». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата России 19 августа 2020 года

В среду, 19 августа, в Москве на «ВТБ Арене» «Динамо» примет «Ростов» в 3-м туре российской Премьер-лиги. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Ростов».

«Динамо»

Прошлый розыгрыш РПЛ «Динамо» завершило на шестом месте в турнирной таблице, и благодаря победе «Зенита» в Кубке России, «бело-голубые» получили право выступить во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

В летний отрезок в российского первенства московский клуб по три раза побеждал и проигрывал, а также дважды расходился миром. В заключительном поединке сезона-2019/20 он в родных стенах уступил «Оренбургу» (0:1).

В короткий межсезонный период «Динамо» усилилось хавбеком «Уфы» Даниилом Фоминым, а также проиграло в спарринге «Химкам» — 0:2.

Стартовая игра нового первенства принесла коллективу выездную викторию над «Уралом» со счетом 2:0, а во втором игровом дне «Динамо» дома не смогло одолеть «Ротор», сыграв вничью 0:0.

«Ростов»

«Ростов» финишировал в прошлом сезоне на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, которое позволяет принять участие в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Календарь и таблица РПЛ

После рестарта первенства ростовчане из восьми сыгранных матчей выиграли всего один, еще трижды проиграв и четыре раза разойдясь миром.

В первом туре текущего чемпионата «желто-синие» одержали на выезде викторию над «Тамбовом» со счетом 1:0, забив единственный мяч в первом тайме.

Игра второго игрового дня закончилась неудачно. «Ростов» в родных стенах уступил действующему чемпиону — «Зениту» (0:2).

В минувшем сезоне коллективы обменялись домашними викториями. «Ростов» дома победил 3:0, а в Москве уступил 1:2.

Прогноз и ставка на «Динамо» — «Ростов»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.50.

На викторию «Ростова» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.20

Прогнозируем, что особо высокой результативности от этого поединка ожидать не стоит, и поединок наверняка будет «низовым». Рекомендуем ставить на ТМ 2,5. 0