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    «Динамо» — «Ростов». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата России 19 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Ростов»
    В среду, 19 августа, в Москве на «ВТБ Арене» «Динамо» примет «Ростов» в 3-м туре российской Премьер-лиги. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Ростов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Августа 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:00 Ростов Ростов
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    «Динамо»

    Прошлый розыгрыш РПЛ «Динамо» завершило на шестом месте в турнирной таблице, и благодаря победе «Зенита» в Кубке России, «бело-голубые» получили право выступить во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

    В летний отрезок в российского первенства московский клуб по три раза побеждал и проигрывал, а также дважды расходился миром. В заключительном поединке сезона-2019/20 он в родных стенах уступил «Оренбургу» (0:1).

    В короткий межсезонный период «Динамо» усилилось хавбеком «Уфы» Даниилом Фоминым, а также проиграло в спарринге «Химкам» — 0:2.

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  • 16/08/2020

    • Стартовая игра нового первенства принесла коллективу выездную викторию над «Уралом» со счетом 2:0, а во втором игровом дне «Динамо» дома не смогло одолеть «Ротор», сыграв вничью 0:0.

    «Ростов»

    «Ростов» финишировал в прошлом сезоне на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, которое позволяет принять участие в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

    Календарь и таблица РПЛ

    После рестарта первенства ростовчане из восьми сыгранных матчей выиграли всего один, еще трижды проиграв и четыре раза разойдясь миром.

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  • 16/08/2020

    • В первом туре текущего чемпионата «желто-синие» одержали на выезде викторию над «Тамбовом» со счетом 1:0, забив единственный мяч в первом тайме.

    Игра второго игрового дня закончилась неудачно. «Ростов» в родных стенах уступил действующему чемпиону — «Зениту» (0:2).

    В минувшем сезоне коллективы обменялись домашними викториями. «Ростов» дома победил 3:0, а в Москве уступил 1:2.

    Прогноз и ставка на «Динамо» — «Ростов»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Ростова» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.20

    Прогнозируем, что особо высокой результативности от этого поединка ожидать не стоит, и поединок наверняка будет «низовым». Рекомендуем ставить на ТМ 2,5. 0

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    «Динамо» — «Ростов». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата России 19 августа 2020 года. Прогноз на «Динамо» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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