ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Эль Торо» пронзил «Шахтер». «Интер» уверенно вышел в финал Лиги Европы
  • 17:58
    • «Барселона» уволила спортивного директора
  • 18:08
    • Панченко остался в запасе «Тамбова» на матч с «Химками»
  • 17:36
    • Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 17:22
    • У 11 представителей «Сибири» обнаружили коронавирус
  • 16:17
    • «Тоттенхэм» подписал контракт с вратарем сборной Англии
    Все новости спорта

    Панченко остался в запасе «Тамбова» на матч с «Химками»

    «Тамбов» — «Химки»: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол РПЛ Футбол России Химки Тамбов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Химок» на матч третьего тура РПЛ.

    Кирилл Панченко
    Кирилл Панченко

    «Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Обухов, Костюков, Карапетян.

    Запасные: Чагров, Шляков, Головня, Тетрашвили, Килин, Кабахидзе, Балашов, Панченко.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн, Алиев.

    Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Засеев, Ломовицкий, Мишуков, Липовой, Конате.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Химкам». Коэффициент на его победу — 2.85, на успех «Тамбова» — 2.92, на ничью — 3.25. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Пари Сен-Жермен» с немецкой дисциплиной?
  • «Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Продлит ли «Краснодар» свою серию победу над «Арсеналом»?
  • «Краснодар» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Кто станет вторым финалистом Лиги чемпионов?
  • «Лион» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Лион — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сочи — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Европа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры