«Тамбов» — «Химки»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч третьего тура РПЛ.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Обухов, Костюков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Шляков, Головня, Тетрашвили, Килин, Кабахидзе, Балашов, Панченко.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн, Алиев.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Засеев, Ломовицкий, Мишуков, Липовой, Конате.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Химкам». Коэффициент на его победу — 2.85, на успех «Тамбова» — 2.92, на ничью — 3.25. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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