Подберезкин вернулся в «Урал»

«Урал» на своем официальном сайте объявил о возвращении в команду полузащитника

«Шмели» заключили с футболистом долгосрочный контракт.

В «Урале» Вячеслав будет выступать под 21-м номером.

Подберезкин пришел в «Урал» в 2014 году после непродолжительной карьеры в «Локомотиве» и «Химках». В Екатеринбурге полузащитник вырос в игрока основного состава и обратил на себя внимание скаутов футбольного клуба «Краснодар», куда и перешел в декабре 2015 года.

В 2018 году Подберезкин перешел на правах аренды в казанский «Рубин», а позже заключил с клубом из Татарстана полноценный контракт. Всего в составе казанцев он отыграл 49 матчей в РПЛ, отметившись двумя забитыми мячами. 0