Мостовой: «Спартак» способен бороться за место в еврокубках

Бывший футболистподелился мнением о готовности столичной команды к новому сезону РПЛ, а также прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0)

«В целом победа "Спартака" была ожидаемой, и на протяжении всего матча команда владела преимуществом, лишь в отдельных эпизодах позволив "Ахмату" что-то создать у своих ворот. Впрочем, команда и матч с "Сочи" играла уверенно и действовала хорошо, но мы помним, почему упустила победу.

Если отбросить этот момент, то сейчас спартаковцы здорово готовы к сезону, а с учетом неплохого состава и его глубины способны бороться за место в еврокубках», — приводят слова Мостового «Известия».

В первых двух турах РПЛ «Спартак» набрал четыре очка — сыграл вничью с «Сочи» (2:2) и обыграл «Ахмат» (2:0). 0