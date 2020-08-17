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    СМИ: Куман сменит Сетьена на посту главного тренера «Барселоны»

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    Наставник национальной команды Нидерландов Рональд Куман был замечен в аэропорту Барселоны, сообщает Marca.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    Как передает источник, именно 57-летний Куман — главный кандидат на пост главного тренера «Барсы» после отставки Кике Сетьена. Ожидается, что вместе с ним покинет «Барселону» и спортивный директор Эрик Абидаль.

    Однако помешать его назначению может участие сборной Нидерландов в финальном турнире чемпионата Европы летом 2021-го.

    Отмечается, что тренера не устроит контракт с «сине-гранатовыми» на 10 месяцев, он хотел бы заключить долгосрочное соглашение.

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    • Он ранее уже работал с «Барселоной» в качестве помощника главного тренера. Специалист также тренировал «Витесс», «Аякс», «Бенфику», ПСВ, «Валенсию», АЗ, «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Эвертон».

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