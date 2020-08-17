СМИ: Куман сменит Сетьена на посту главного тренера «Барселоны»

Наставник национальной команды Нидерландовбыл замечен в аэропорту Барселоны, сообщает Marca.

Как передает источник, именно 57-летний Куман — главный кандидат на пост главного тренера «Барсы» после отставки Кике Сетьена. Ожидается, что вместе с ним покинет «Барселону» и спортивный директор Эрик Абидаль.

Однако помешать его назначению может участие сборной Нидерландов в финальном турнире чемпионата Европы летом 2021-го.

Отмечается, что тренера не устроит контракт с «сине-гранатовыми» на 10 месяцев, он хотел бы заключить долгосрочное соглашение.

Он ранее уже работал с «Барселоной» в качестве помощника главного тренера. Специалист также тренировал «Витесс», «Аякс», «Бенфику», ПСВ, «Валенсию», АЗ, «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Эвертон».

🚨 KOEMAN, CAZADO en el AEROPUERTO de BARCELONA. | vía @DeporteslaSexta

➡ Mañana, la ÚLTIMA HORA con @jpedrerol en #JUGONES. 🚨 pic.twitter.com/IA63PD4sUn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2020

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