Локомотив — Краснодар (15.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Локомотив» — «Краснодар» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Краснодар»).

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