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    Колосков: Если не будет таких судейских ляпов, как в матче с «Сочи», то и истерики не будет

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию вокруг судейства матчей «Спартака».

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков

    «Все зависит от качества судейства, ведь претензии остаются. После окончания прошлого сезона "Спартак" написал в РФС письмо с претензиями по 11 эпизодам.

    Поэтому если не будет таких (судейских) ляпов, как, допустим, в матче с "Сочи", то и истерики не будет.

    Ошибки могут быть в пределах разумного, но, конечно, не результативные», — приводит слова Колоскова «РИА Новости».

    Напомним, владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Сочи» (2:2) в 1-м туре РПЛ заявил, что снимет команду с чемпионата России, отметив, что арбитры незаслуженно назначили два пенальти в ворота московского клуба.

    В среду, 12 августа, РФС опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии по матчу первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), признав, что решение арбитра Василия Казарцева о назначении второго 11-метрового удара в ворота красно-белых признано комиссией ошибочным.

    Позже Федун сообщил, что не будет снимать «Спартак» с чемпионата России, но заявил о готовности команды покинуть поле в случае продолжения «судейской травли». 0

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