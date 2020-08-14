Мускрон-Перювельз — Мехелен (14.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в матче высшего дивизиона чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Мехелен» — «Мускрон-Перювельз» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Мехелен»).

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