Мускрон-Перювельз — Мехелен (14.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Мехелен» — «Мускрон-Перювельз» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Мехелен»).
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