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    Црвена Звезда — Спартак Суботица: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Црвена Звезда — Спартак Суботица: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.08.2020)

    Футбол Црвена Звезда
    В 20:00 в чемпионате Сербии по футболу начнётся матч «Црвена Звезда» — «Спартак Суботица».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Црвена Звезда»).

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