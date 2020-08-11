«Ротор» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Дриусси навязал борьбу в чужой штрафной и отобрал мяч у Пискунова, аргентинец тут же прострелил вдоль ворот, а Дзюба в падении замкнул на дальней штанге.
А на 79-й минуте Ригони рванул в свободную зону по правому флангу и прострелил в штрафную «Ротора», Дзюба в касание пробил низом — Довбня среагировал, но не удержал мяч, а Дриусси оказался самым расторопным на добивании.
Во втором туре обе команды сыграют 15 августа на выезде. «Ротор» встретится с «Динамо», а «Зенит» — с «Ростовом».
РПЛ. Первый тур
«Ротор» (Волгоград) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)
Голы: Дзюба, 22. Дриусси, 79«Ротор»: Довбня, Пискунов, Гогуа, Байрыев (Николаев, 81), Кожемякин, Песегов (Жигулев, 63), Султонов (Микелтадзе, 82), Алейник, Макаров, Степанов, Муллин (Серченков, 70)«Зенит»: Кержаков, Ракицкий, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос (Круговой, 82), Оздоев, Барриос (Мусаев, 82), Малком (Жирков, 71), Дзюба, Азмун (Ригони, 71), Дриусси (Мостовой, 87)Предупреждения: Караваев (41), Степанов (49)