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    «Зенит» в Волгограде обыграл «Ротор»

    «Ротор» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Волгоградский «Ротор» потерпел домашнее поражение от питерского «Зенита» (0:2) в матче 1-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Дриусси навязал борьбу в чужой штрафной и отобрал мяч у Пискунова, аргентинец тут же прострелил вдоль ворот, а Дзюба в падении замкнул на дальней штанге.

    А на 79-й минуте Ригони рванул в свободную зону по правому флангу и прострелил в штрафную «Ротора», Дзюба в касание пробил низом — Довбня среагировал, но не удержал мяч, а Дриусси оказался самым расторопным на добивании.

    Во втором туре обе команды сыграют 15 августа на выезде. «Ротор» встретится с «Динамо», а «Зенит» — с «Ростовом».

    РПЛ. Первый тур
    «Ротор» (Волгоград) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)
    Голы: Дзюба, 22. Дриусси, 79«Ротор»: Довбня, Пискунов, Гогуа, Байрыев (Николаев, 81), Кожемякин, Песегов (Жигулев, 63), Султонов (Микелтадзе, 82), Алейник, Макаров, Степанов, Муллин (Серченков, 70)«Зенит»: Кержаков, Ракицкий, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос (Круговой, 82), Оздоев, Барриос (Мусаев, 82), Малком (Жирков, 71), Дзюба, Азмун (Ригони, 71), Дриусси (Мостовой, 87)Предупреждения: Караваев (41), Степанов (49)
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