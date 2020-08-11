«Ротор» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

Волгоградскийпотерпел домашнее поражение от питерского(0:2) в матче 1-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Дриусси навязал борьбу в чужой штрафной и отобрал мяч у Пискунова, аргентинец тут же прострелил вдоль ворот, а Дзюба в падении замкнул на дальней штанге.

А на 79-й минуте Ригони рванул в свободную зону по правому флангу и прострелил в штрафную «Ротора», Дзюба в касание пробил низом — Довбня среагировал, но не удержал мяч, а Дриусси оказался самым расторопным на добивании.

Во втором туре обе команды сыграют 15 августа на выезде. «Ротор» встретится с «Динамо», а «Зенит» — с «Ростовом».