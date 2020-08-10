Еськов: Если бы я сказал Казарцеву, что это не пенальти, я бы нарушил протокол ВАР

Видеоассистент матча «Спартак» — «Сочи» (2:2)прокомментировал решения в матче первого тура РПЛ.

Напомним, главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два одиннадцатиметровых в ворота столичного клуба.

Ранее глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что Казарцев ошибочно назначил второй 11-метровый в ворота «Спартака».

«Фраза "Я не могу это не отменить"? Эта фраза говорит о том, что мы обязаны идти по протоколу VAR.

В соответствии с УЕФА мы вмешиваемся только в очевидных ситуациях, каким бы этот момент мне ни казался.

Принимаю ли я точку зрения Кашшаи? Не могу сказать. Я находился в роли ассистента ВАР, я выполнял свою работу в соответствии с регламентом. Могу следовать оценке руководителей.

Был ли это пенальти? Это неочевидная ситуация. Непростой эпизод для арбитра в принципе. Это больше не пенальти, чем пенальти.

Поменял ли я свою точку зрения? Нет. У нас есть множество семинаров и регламент VAR. Как бы мне ни казалось, я обязан следовать протоколу.

Была ли это ошибка? Мы можем говорить про процентные соотношения. Когда я выполнял функции VAR, я смотрел на контакт, обязан был следовать решению судьи, его оценке ситуации.

Если бы я сказал: "Василий, это не пенальти" — я бы нарушил протокол VAR и понес бы наказание? Абсолютно верно. Все записи отправляются в IFAB.

Полиграф? Не могу знать, у меня не было конструктивного разговора на эту тему. Если вызовут — я открыт к этому. Предварительный разговор был, но ничего конкретного», — сказал Еськов «Матч ТВ». 0