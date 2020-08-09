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    Лэмпард: Я вижу, куда хочу развиваться и уверен, что мы вернемся

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:4).

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    Лондонцы дважды крупно проиграли (первый матч — 0:3) и вылетели из розыгрыша турнира.

    «Для нас матч с "Баварией" и ее богатым опытом Лиги чемпионов — хорошее испытание. Многие наши игроки проводят дебютный сезон. Я вижу, куда хочу развиваться и уверен, что мы вернемся.

    Это был сезон взлетов и падений. Попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне — хорошее достижение. У меня действительно классная группа игроков, кто усердно работал в этом сезоне и продолжит в следующем», — цитирует пресс-служба «Челси» Лэмпарда. 0

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