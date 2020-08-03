«Тамбов» подписал троих футболистов

Вратарь, а также нападающиеподписали контракты с, сообщает пресс-служба клуба.

39-летний вратарь провел минувший сезон в «Крыльях Советов», Рыжиков сыграл за самарцев 19 матчей в РПЛ и пропустил 25 голов. 32-летний Карапетян провел за «Сочи» 22 игры и забил два гола.

29-летний украинский форвард Балашов выступал за донецкий «Олимпик». 1 августа он стал свободным агентом.

Вратарь Сергей Рыжиков, а также нападающие Александр Карапетян и Виталий Балашов подписали контракты с «Тамбовом»! 📌

Все подробности переходов будут доступны на нашем сайте в ближайшее время 📝

Добро пожаловать в клуб, парни! 🐺🙌🏻 #ФКТамбовВРПЛ pic.twitter.com/KcK4bFpjZG — ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 3, 2020

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