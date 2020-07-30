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    Дзюба, Азмун и Влашич претендуют на приз игроку сезона от РПЛ и РФС

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    Российская Премьер-лига на своем официальном сайте огласила список претендентов на приз лучшему игроку сезона.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    В него вошли: Артем Дзюба, Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос (все — «Зенит»), Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук (все — «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Эрик Бикфалви («Урал»).

    В список для голосования за лучшего тренера сезона были включены все тренеры, которые возглавляли клубы РПЛ в текущем сезоне: Миодраг Божович, Андрей Талалаев («Крылья Советов»), Константин Емельянов, Константин Парамонов («Оренбург»), Александр Григорян, Сергей Первушин («Тамбов»), Игорь Черевченко, Сергей Подпалый («Арсенал»), Виктор Ганчаренко (ЦСКА), Рашид Рахимов, Игорь Шалимов («Ахмат»), Дмитрий Хохлов, Кирилл Новиков («Динамо»), Сергей Семак («Зенит»), Мурад Мусаев («Краснодар»), Юрий Семин, Марко Николич («Локомотив»), Валерий Карпин («Ростов»), Роман Шаронов, Леонид Слуцкий («Рубин»), Александр Точилин («Сочи»), Владимир Федотов («Оренбург», «Сочи»), Олег Кононов, Доменико Тедеско («Спартак»), Дмитрий Парфенов («Урал»), Вадим Евсеев («Уфа»).

    Номинанты на премию лучшему молодому игроку сезона: Федор Чалов, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Игорь Дивеев (все — ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Даниил Уткин (все — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), Хвича Кварацхелия («Рубин»), Остон Урунов («Уфа»).

    Лучшего тренера, лучшего игрока и лучшего молодого игрока сезона выберут эксперты: главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, пять экспертов «Матч Премьер», представители семи средств массовой информации, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Каждый эксперт составит топ-3 (за первое место начисляется 5 баллов, за второе — 3, за третье — 1). 0

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