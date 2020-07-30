Арбитр Пустовойтова будет работать на финальном турнире женской Лиги чемпионов

Судейский комитет УЕФА определился с арбитрами на финальный турнир женской Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В число главных судей вошла россиянка Анастасия Пустовойтова, а в список ассистентов — ее соотечественница Екатерина Курочкина, сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, что в прошлом сезоне они обслуживали финальный матч турнира между французским «Лионом» и испанской «Барселоной», который состоялся 18 мая 2019 года на стадионе «Ференцварош» в Будапеште.

В 2017 году Пустовойтова и Курочкина работали на женском Чемпионате Европы в Нидерландах, а в 2019 году — на женском Чемпионате мира во Франции.

Кроме того, в их активе — судейство на Чемпионатах мира среди девушек до 17 лет в Иордании (2016 год) и Уругвае (2018 год).

За победу в турнире, который пройдет с 21 по 30 августа в Испании, будут бороться «Атлетико», «Барселона», «Глазго Сити», «Вольфсбург», «Лион», «ПСЖ», «Арсенал» и «Бавария».

Ранее Исполком УЕФА объявил, что все оставшиеся матчи Лиги чемпионов УЕФА среди женщин пройдут по принципу плей-офф на стадионах «Сан-Мамес» в Бильбао и «Аноэта» в Сан-Себастьяне. 0