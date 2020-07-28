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    Сезон в ПФЛ планируют начать 9 августа

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    Старт первенства ПФЛ запланирован на 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

    «Мордовия»
    «Мордовия»

    Напомним, сезон-2019/20 в ПФЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

    На повышение в ФНЛ пошли «Велес» (Москва), «Динамо» (Брянск), «Акрон» (Тольятти), «Иртыш» (Омск), «Волгарь» (Астрахань) и «Алания» (Владикавказ).

    В новом сезоне в ПФЛ появится несколько новых команд, в частности «Тверь», «Динамо-2» и «Оренбург-2», а также смоленский «Красный» под руководством Виктора Булатова.

    ПФЛ будет разделена на четыре группы, которые вместо традиционных зональных названий («Юг», «Запад», «Центр» и «Урал-Поволжье») получат номера (от 1 до 4).

    Группа «Восток» была расформирована, ее команды разделены по другим группам: например, «Сахалин» будет играть в «Центре».

    Первые матчи 1/256 финала Кубка России должны пройти 5 августа. 0

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