«Милан» представил форму на новый сезон

на своем официальном сайте представил домашнюю форму на сезон-2020/2021.

Футболка комплекта выполнена в традиционных для клуба красных и черных цветах. Отличительной особенностью формы стал узор, вдохновленный куполом Миланского собора.

«Галерея — это сердце города, она позволяет взглянуть на миланскую душу. В ней соединяются прошлое города и его современный подход к дизайну», — говорится в заявлении клуба.

