«Милан» представил форму на новый сезон
globallookpress.com
Футболка комплекта выполнена в традиционных для клуба красных и черных цветах. Отличительной особенностью формы стал узор, вдохновленный куполом Миланского собора.
«Галерея — это сердце города, она позволяет взглянуть на миланскую душу. В ней соединяются прошлое города и его современный подход к дизайну», — говорится в заявлении клуба.
#ThisIsMilan. And this is our new kit ❤️🖤— AC Milan (@acmilan) July 28, 2020
👉 https://t.co/OJYNnYijUL #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/CNvfSCYCds
Техническим партнером итальянского клуба является компания Puma.