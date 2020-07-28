«Милан» представил форму на новый сезон

на своем официальном сайте представил домашнюю форму на сезон-2020/2021.

Футболка комплекта выполнена в традиционных для клуба красных и черных цветах. Отличительной особенностью формы стал узор, вдохновленный куполом Миланского собора.

«Галерея — это сердце города, она позволяет взглянуть на миланскую душу. В ней соединяются прошлое города и его современный подход к дизайну», — говорится в заявлении клуба.

Техническим партнером итальянского клуба является компания Puma.

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