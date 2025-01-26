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    «Марсель» сломит сопротивление «орлят»

    «Ницца» — «Марсель». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Лига 1, 26 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Марсель»
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    Адриен Рабьо
    26 января в 19-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Марсель». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Января 2025 года

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 22:45 Марсель

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Орлята» в нынешнем сезоне борются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ницца» неплохо атакует, отличившись 36 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 25 раз.

    Ницца — Марсель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. На выезде в рамках Лиги Европы она минимально уступила «Эльфсборгу».

    А вот до того команда потерпела поражение от «Лилля» (1:2). При этом поединок с «Бастией» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках «Ницца» забила 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Жереми Бога, Мойзе Бомбито — травмированы. Софиан Диоп — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Орлята» лишь на два зачетных балла отстают от топ-3. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

    Матчи с «Марселем» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Ницца» по 2 раза победила и уступила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только марсельцев они не могут обыграть уже полтора года.

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы нынче сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Марсель» настрелял 40 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 18 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Марсельцы не смогли одолеть «Страсбур» (1:1).

    До того команда вылетела из Кубка Франции, уступив в серии пенальти «Лиллю». Зато подопечные Роберто Де Дзерби сумели переиграть весьма ершистый «Ренн» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Жоффрей Когдогбья, Элье Ваи — травмированы.

    Состояние команды: «Марсель» проводит довольно приличный отрезок. Команда Де Дзерби не проигрывает с начала ноября.

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    При этом «Марсель» в среднем забивает чуть чаще двух мячей за матч. Зато отставание от лидера чемпионата ПСЖ составляет 9 очков.

    А вот не побеждают марсельцы уже 2 матча кряду. Да и форвард Луис Энрике пока отличился всего 6 забитыми мячами в чемпионате.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Марсельцы лелеют надежду подтянуться к лидеру.

    Статистика для ставок

    • Марсельцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

    • «Марсель» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • «Ницца» уступила в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.68 и 2.05.

    Прогноз: «Марсель» борется за самые высокие места, и уж точно будет активно атаковать.

    Марсельцы прекрасно выглядит в плане реализации, да и соперник пропускает многовато.

    Ставка: Победа «Марселя» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Ницца» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 26.01.2025. Прогнозы на футбол. «Марсель» сломит сопротивление «орлят»
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