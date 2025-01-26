Ницца
Марсель
«Ницца»
Турнирное положение: «Орлята» в нынешнем сезоне борются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Ницца» неплохо атакует, отличившись 36 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 25 раз.
Ницца — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. На выезде в рамках Лиги Европы она минимально уступила «Эльфсборгу».
А вот до того команда потерпела поражение от «Лилля» (1:2). При этом поединок с «Бастией» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках «Ницца» забила 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Жереми Бога, Мойзе Бомбито — травмированы. Софиан Диоп — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Орлята» лишь на два зачетных балла отстают от топ-3. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Матчи с «Марселем» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Ницца» по 2 раза победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только марсельцев они не могут обыграть уже полтора года.
«Марсель»
Турнирное положение: Марсельцы нынче сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем «Марсель» настрелял 40 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 18 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Марсельцы не смогли одолеть «Страсбур» (1:1).
До того команда вылетела из Кубка Франции, уступив в серии пенальти «Лиллю». Зато подопечные Роберто Де Дзерби сумели переиграть весьма ершистый «Ренн» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Жоффрей Когдогбья, Элье Ваи — травмированы.
Состояние команды: «Марсель» проводит довольно приличный отрезок. Команда Де Дзерби не проигрывает с начала ноября.
При этом «Марсель» в среднем забивает чуть чаще двух мячей за матч. Зато отставание от лидера чемпионата ПСЖ составляет 9 очков.
А вот не побеждают марсельцы уже 2 матча кряду. Да и форвард Луис Энрике пока отличился всего 6 забитыми мячами в чемпионате.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Марсельцы лелеют надежду подтянуться к лидеру.
Статистика для ставок
- Марсельцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
- «Марсель» не побеждал в 2 своих последних поединках
- «Ницца» уступила в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.68 и 2.05.
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Прогноз: «Марсель» борется за самые высокие места, и уж точно будет активно атаковать.
Марсельцы прекрасно выглядит в плане реализации, да и соперник пропускает многовато.
Ставка: Победа «Марселя» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.25