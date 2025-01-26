26 января в 19-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Марсель». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» в нынешнем сезоне борются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Ницца» неплохо атакует, отличившись 36 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 25 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. На выезде в рамках Лиги Европы она минимально уступила «Эльфсборгу».

А вот до того команда потерпела поражение от «Лилля» (1:2). При этом поединок с «Бастией» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках «Ницца» забила 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Жереми Бога, Мойзе Бомбито — травмированы. Софиан Диоп — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Орлята» лишь на два зачетных балла отстают от топ-3. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Матчи с «Марселем» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Ницца» по 2 раза победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только марсельцев они не могут обыграть уже полтора года.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы нынче сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Марсель» настрелял 40 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Марсельцы не смогли одолеть «Страсбур» (1:1).

До того команда вылетела из Кубка Франции, уступив в серии пенальти «Лиллю». Зато подопечные Роберто Де Дзерби сумели переиграть весьма ершистый «Ренн» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Жоффрей Когдогбья, Элье Ваи — травмированы.

Состояние команды: «Марсель» проводит довольно приличный отрезок. Команда Де Дзерби не проигрывает с начала ноября.

При этом «Марсель» в среднем забивает чуть чаще двух мячей за матч. Зато отставание от лидера чемпионата ПСЖ составляет 9 очков.

А вот не побеждают марсельцы уже 2 матча кряду. Да и форвард Луис Энрике пока отличился всего 6 забитыми мячами в чемпионате.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Марсельцы лелеют надежду подтянуться к лидеру.

Статистика для ставок

Марсельцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

«Марсель» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Ницца» уступила в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.68 и 2.05.

Прогноз: «Марсель» борется за самые высокие места, и уж точно будет активно атаковать.

Марсельцы прекрасно выглядит в плане реализации, да и соперник пропускает многовато.

Ставка: Победа «Марселя» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25