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    Аршавин считает, что «Реал» согласится продать Винисиуса в Саудовскую Аравию

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    Экс-футболист «Арсенала» Андрей Аршавин высказался об игре нападающего «Реала» Килиана Мбаппе после хет-трика в ворота «Вальядолида» (3:0) в матче 21-го тура Примеры.

    Винисиус — вингер «Реала»
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    Винисиус — вингер «Реала»

    Бывший нападающий сборной России также поделился мнением о будущем вингера «сливочных» Винисиуса.

    «Реалу нужно понять, где они хотят использовать Мбаппе. Центральный нападающий — это роль не для него. Он играет с левого фланга, но в "Реале" там обычно выступает Винисиус. Это и предопределило то, что у Мбаппе не шло в Мадриде какое‑то время.

    Безусловно, Мбаппе — один из самых талантливых игроков своего поколения, и когда‑то он должен был начать забивать. Думаю, "Реал" согласится продать Винисиуса в Саудовскую Аравию, и тогда Мбаппе будет играть слева, а "Реал", возможно, купит другого нападающего», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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    • В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 19 матчей в рамках Примеры, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи. Винисиус принял участие в 15-и встречах, отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю ассистами.

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