Луис Энрике высказался о дебюте Хвичи Кварацхелии за ПСЖ

Главный тренерподелился мнением об игре грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в дебютном матче против(1:1) в матче 19-го тура Лиги 1.

«Все нападающие, которые есть в нашем распоряжении, могут играть на всех позициях. Для него это был трудный первый матч. Он приносил нам пользу. Он должен лучше узнать своих товарищей по команде и соперников.

Мы надеемся, что это начало большого приключения», — приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

Напомним, что Кварацхелия провел на поле 83 минуты и сделал одну голевую передачу.

ПСЖ занимает 1-е место в таблице чемпионата Франции с 47-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 10 баллов.