Луис Энрике высказался о дебюте Хвичи Кварацхелии за ПСЖ

Хвича Кварацхелия сыграл свой дебютный матч за ПСЖ Фото: psg.fr
«Все нападающие, которые есть в нашем распоряжении, могут играть на всех позициях. Для него это был трудный первый матч. Он приносил нам пользу. Он должен лучше узнать своих товарищей по команде и соперников.
Мы надеемся, что это начало большого приключения», — приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.
Напомним, что Кварацхелия провел на поле 83 минуты и сделал одну голевую передачу.
ПСЖ занимает 1-е место в таблице чемпионата Франции с 47-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 10 баллов.