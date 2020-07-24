Индзаги: В следующем сезоне «Лацио» нужна длинная скамейка

Главный тренерпрокомментировал победу в матче 35-го тура чемпионата Италии с(2:1).

Эта виктория позволила римскому клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов впервые с сезона-2007/08.

«Это был волшебный вечер. Спустя 13 лет случилось что-то невообразимое, но были уверены в себе. Несмотря на то, что мы уступали в счете, я был спокоен. На скамейке были игроки, которые могли изменить ход матча. Нам нужно усиливаться.

В следующем сезоне у нас будет такой же график, как сейчас — с октября будем играть каждые три дня, поэтому нам нужна длинная скамейка. Но я уверен, что мы будем готовы», — цитирует Индзаги DAZN. 0