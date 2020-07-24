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    Индзаги: В следующем сезоне «Лацио» нужна длинная скамейка

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    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче 35-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:1).

    Симоне Индзаги
    Симоне Индзаги

    Эта виктория позволила римскому клубу выйти в групповой этап Лиги чемпионов впервые с сезона-2007/08.

    «Это был волшебный вечер. Спустя 13 лет случилось что-то невообразимое, но были уверены в себе. Несмотря на то, что мы уступали в счете, я был спокоен. На скамейке были игроки, которые могли изменить ход матча. Нам нужно усиливаться.

    В следующем сезоне у нас будет такой же график, как сейчас — с октября будем играть каждые три дня, поэтому нам нужна длинная скамейка. Но я уверен, что мы будем готовы», — цитирует Индзаги DAZN. 0

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