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    Павлюченко: «Спартак» может за счет характера обыграть «Зенит»

    Футбол Футбол России Кубок России Зенит Спартак
    Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил шансы своей бывшей команды в полуфинале Кубка России против «Зенита».

    Роман Павлюченко
    Роман Павлюченко

    «Это кубковая игра, а мы знаем, что у нас в Кубке России может произойти все, что угодно. В кубковом противостоянии фаворита не бывает, если в чемпионате он есть, то в кубке нет. Но если брать персоналии, то "Зенит" по всем позициям сильнее и, на мой взгляд, является фаворитом в этом матче. Но мы понимаем, что это кубок, поэтому трудно сказать как сложится игра, до матча "Зенит" фаворит, потому что это чемпион.

    Сегодня "Спартак" может за счет борьбы, характера и движения обыграть "Зенит". Если брать по мастерству, то шансов у него нет. Футболисты, которые собраны в "Зените", на голову сильнее, здесь надо быть откровенными. Если "Спартак" хорошо настроится, покажет хорошее движение и самоотдачу — больше никак.

    Что Тедеско с командой, что на трибуне, на сегодняшний день особой роли не играет. Он был с командой, она плохо выглядела, без него также. Поэтому не думаю, что что-то поменяется, но все-таки тренер должен быть с командой, а не на трибуне.

    Конечно, я буду болеть за "Спартак". Это команда, которая ставит задачи что-то выиграть в чемпионате, если там не получается, до кубка осталось сделать два шага. Считаю, что нужно отдать все, чтобы выиграть его. С "Зенитом" это будет сделать тяжело, но буду надеяться на то, что "Спартак" даст бой и с минимальным счетом выиграет», — цитирует Павлюченко ТАСС.

    Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 19 июля, начало — в 18:30 мск. 0

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