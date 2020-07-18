«Арсенал» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу надв полуфинальном матче Кубка Англии.

Встреча, которая прошла на «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0.

«Канониры» вышли вперед на 19-й минуте, когда Николя Пепе получил передачу на правом углу чужой штрафной и выполнил заброс к дальней штанге, откуда Пьер-Эмерик Обамеянг в подкате переправил мяч в цель.

На 71-й минуте команда Микеля Артеты удвоила свое преимущество. Киран Тирни забросил мяч в направлении Обамеянга тот ворвался в штрафную площадь и аккуратным ударом поразил дальний угол ворот.

«Арсенал» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Манчестер Юнайтед» — «Челси». 0