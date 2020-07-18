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    Дубль Обамеянга вывел «Арсенал» в финал Кубка Англии

    «Арсенал» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Арсенал Манчестер Сити
    «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Кубка Англии.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    Встреча, которая прошла на «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0.

    «Канониры» вышли вперед на 19-й минуте, когда Николя Пепе получил передачу на правом углу чужой штрафной и выполнил заброс к дальней штанге, откуда Пьер-Эмерик Обамеянг в подкате переправил мяч в цель.

    На 71-й минуте команда Микеля Артеты удвоила свое преимущество. Киран Тирни забросил мяч в направлении Обамеянга тот ворвался в штрафную площадь и аккуратным ударом поразил дальний угол ворот.

    «Арсенал» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Манчестер Юнайтед» — «Челси». 0

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