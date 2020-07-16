«Реал» — «Вильярреал»: счет матча 2:1, обзор голов

Хозяева открыли счет на 29-й минуте — Лука Модрич передачей на правый край чужой штрафной нашел свободного Бензема и Карим уверенно пробил мимо Асенхо в дальний нижний угол ворот.
На 73-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Серхио Рамос перехватил мяч в центре поля, ворвался в чужую штрафную и был остановлен фолом со стороны защитника. Карим Бензема уверенным ударом с точки отправил мяч точно в угол ворот.
На 83-й минуте Касорла навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Иборра ударом головой отправил мяч в угол ворот «Реала».
После этой игры «Реал» набрал 86 очков и стал недосягаем для идущей на втором месте «Барселоны». Мадридская команда в 34-й раз стала обладателем титула чемпиона Испании.
Победная серия «Реала» в примере достигла десяти матчей. В заключительном туре чемпионата «Реал» 19 июля на выезде встретится с «Леганесом».
🙌🏆 ¡SOMOS CAMPEONES! 🏆🙌— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 16, 2020
⚽ @LaLiga 2019/20#34Ligas | #RealFootball pic.twitter.com/XIvjdkKACt