«Реал» — «Вильярреал»: счет матча 2:1, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 37-го тура чемпионата Испании.

Хозяева открыли счет на 29-й минуте — Лука Модрич передачей на правый край чужой штрафной нашел свободного Бензема и Карим уверенно пробил мимо Асенхо в дальний нижний угол ворот.

На 73-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Серхио Рамос перехватил мяч в центре поля, ворвался в чужую штрафную и был остановлен фолом со стороны защитника. Карим Бензема уверенным ударом с точки отправил мяч точно в угол ворот.

На 83-й минуте Касорла навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Иборра ударом головой отправил мяч в угол ворот «Реала».

Примера. 37-й тур «Реал» — «Вильярреал» — 2:1 (1:0) Голы: Бензема, 29 (1:0). Бензема, 77 — с пенальти (2:0). Иборра, 83 (2:1)«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль (Вальверде, 85), Менди, Модрич (Васкес, 85), Кроос (Иско, 84), Каземиру, Бензема, Азар (Асенсио, 63), Родригу (Винисиус Жуниор, 62)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Пенья (Сориано, 46), Пау Торрес, Кинтилья, Шакла, Мойсес Гомес (Касорла, 64), Замбо (Тригерос, 82), Морланес (Иборра, 63), Х.Морено, Чиквуэзе (Онтиверос, 46)Предупреждения: Шакла, 18. Карвахаль, 54. Модрич, 62. Кинтилья, 68. Иско, 86

После этой игры «Реал» набрал 86 очков и стал недосягаем для идущей на втором месте «Барселоны». Мадридская команда в 34-й раз стала обладателем титула чемпиона Испании.

Победная серия «Реала» в примере достигла десяти матчей. В заключительном туре чемпионата «Реал» 19 июля на выезде встретится с «Леганесом».

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