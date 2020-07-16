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    Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

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    ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    В новой версии рейтинга не произошло изменений, так как из-за пандемии коронавируса международные матчи не проводились.

    Лидирует в рейтинге по-прежнему команда Бельгии, за которой следуют Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.

    Национальная сборная России сохранила 38-е место.

    Рейтинг ФИФА от 16 июля:

    1 (1). Бельгия — 1765 очков,
    2 (2). Франция — 1733,
    3 (3). Бразилия — 1712,
    4 (4). Англия — 1661,
    5 (5). Уругвай — 1645,
    6 (6). Хорватия — 1642,
    7 (7). Португалия — 1639,
    8 (8). Испания — 1636,
    9 (9). Аргентина — 1623,
    10 (10). Колумбия — 1622,
    16 (16). Дания — 1598,
    38 (38). Россия — 1470,
    58 (58). Финляндия — 1386. 0

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