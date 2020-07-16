Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира.

В новой версии рейтинга не произошло изменений, так как из-за пандемии коронавируса международные матчи не проводились.

Лидирует в рейтинге по-прежнему команда Бельгии, за которой следуют Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.

Национальная сборная России сохранила 38-е место.

Рейтинг ФИФА от 16 июля:

1 (1). Бельгия — 1765 очков,

2 (2). Франция — 1733,

3 (3). Бразилия — 1712,

4 (4). Англия — 1661,

5 (5). Уругвай — 1645,

6 (6). Хорватия — 1642,

7 (7). Португалия — 1639,

8 (8). Испания — 1636,

9 (9). Аргентина — 1623,

10 (10). Колумбия — 1622,

16 (16). Дания — 1598,

38 (38). Россия — 1470,

58 (58). Финляндия — 1386. 0