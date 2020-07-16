Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Станислав Черчесов
globallookpress.com
В новой версии рейтинга не произошло изменений, так как из-за пандемии коронавируса международные матчи не проводились.
Лидирует в рейтинге по-прежнему команда Бельгии, за которой следуют Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.
Национальная сборная России сохранила 38-е место.
Рейтинг ФИФА от 16 июля:
1 (1). Бельгия — 1765 очков,
2 (2). Франция — 1733,
3 (3). Бразилия — 1712,
4 (4). Англия — 1661,
5 (5). Уругвай — 1645,
6 (6). Хорватия — 1642,
7 (7). Португалия — 1639,
8 (8). Испания — 1636,
9 (9). Аргентина — 1623,
10 (10). Колумбия — 1622,
16 (16). Дания — 1598,
38 (38). Россия — 1470,
58 (58). Финляндия — 1386. 0