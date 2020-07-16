«Эйбар» — «Вальядолид»: счет матча 3:1, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе хозяев отличились Педро Бигас, Такаси Инуи и Пабло де Бласис.
Гол «Вальядолида» забил Серхио Гвардиола.
В турнирной таблице Примеры «Эйбар» (42 очка) занимает 13-е место, «Вальядолид» (39) идет 15-м.
Примера. 37-й тур
«Эйбар» — «Вальядолид» — 3:1 (2:0)
Голы: Бигас, 21 (1:0). Инуи, 28 (2:0). Гвардьола, 71 (2:1). Де Бласис, 90+2 — с пенальти (3:1)Нереализованный пенальти: Гвардьола, 71 (вратарь)«Эйбар»: Йоэль, Бигас, Оливейра (Бургос, 48), Техеро, Рафа Суариш, Альварес (Диоп, 46), Экспосито, Педро Леон (Кристофоро, 79), Кике (Серхио Энрич, 79), Инуи (Шарлес, 65), Де Бласис«Вальядолид»: Каро (Перес, 65), Кико Оливас (Антоньито, 32), Начо Мартинес, Санчес, Мойяно, Сан Эметерио, Фернандес, Эрвиас (Гарсия, 61), Рамирес, Энес Унал, Вилья (Гвардьола, 46)Предупреждения: Рафа Суариш, 17. Альварес, 24. Бургос, 68. Де Бласис, 90+4