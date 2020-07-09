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    Сульшер определился, какие позиции хочет усилить в «МЮ»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал вице-президенту клуба Эду Вудворду, какие позиции хочет усилить.

    Сульшеру нужны новички
    Сульшеру нужны новички

    Это центральный защитник, правый вингер и нападающий, сообщает The Telegraph.

    Главной трансферной целью клуба является форвард дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Ранее сообщалось, что нападающий хочет вернуться в Англию.

    Предполагается, что центральный защитник станет партнером для Харри Магуайра, а опытный форвард поможет развиваться молодым игрокам наподобие Мэйсона Гринвуда.

    Манкунианцы получат на трансферы не более 50 миллионов фунтов стерлингов. Для масштабных сделок клубу придется продавать игроков. 0

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