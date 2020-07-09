Сульшер определился, какие позиции хочет усилить в «МЮ»

Сульшеру нужны новички
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Это центральный защитник, правый вингер и нападающий, сообщает The Telegraph.
Главной трансферной целью клуба является форвард дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Ранее сообщалось, что нападающий хочет вернуться в Англию.
Предполагается, что центральный защитник станет партнером для Харри Магуайра, а опытный форвард поможет развиваться молодым игрокам наподобие Мэйсона Гринвуда.
Манкунианцы получат на трансферы не более 50 миллионов фунтов стерлингов. Для масштабных сделок клубу придется продавать игроков. 0