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    Геркус: «Уфа» играет так, что скулы сводит. Вы такого хотите для «Спартака»?

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном назначении главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева на пост наставника «Спартака».

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    Напомним, что новым генеральный директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичный пост в «Уфе». По некоторым данным, он может стать инициатором приглашения Евсеева в московский клуб.

    «Смешно. "Уфа" играет в такой футбол, что скулы сводит. Наблюдать, как краска сохнет, интереснее. Восемь матчей за сезон со счётом 0:0! Такого футбола вы хотите для "Спартака"?» — написал Геркус в своём твиттере.

    «Уфа», набрав в 27 турах 36 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (33) — на седьмом месте. 0

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