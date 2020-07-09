Геркус: «Уфа» играет так, что скулы сводит. Вы такого хотите для «Спартака»?

Бывший генеральный директор «Локомотива»поделился мнением о возможном назначении главного тренера «Уфы»на пост наставника «Спартака».

Напомним, что новым генеральный директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичный пост в «Уфе». По некоторым данным, он может стать инициатором приглашения Евсеева в московский клуб.

«Смешно. "Уфа" играет в такой футбол, что скулы сводит. Наблюдать, как краска сохнет, интереснее. Восемь матчей за сезон со счётом 0:0! Такого футбола вы хотите для "Спартака"?» — написал Геркус в своём твиттере.

«Уфа», набрав в 27 турах 36 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (33) — на седьмом месте. 0