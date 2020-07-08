Евсеев: Сегодня сыграли с «Ростовом» через «не могу»

Главный тренер «Уфы»поделился мнением о победе над(2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«Сегодня сыграли через не могу. Я говорил, что у нас было меньше времени на подготовку. Главное — играть и верить в свои силы. Мы пропустили мяч со стандарта, но не опустили руки.

В перерыве не планировали делать замены, потому что ребята хорошо играли. Просто не могли реализовать моменты. Во втором тайме это получилось. Я доволен.

Хотели сделать четвертую замену, выпустив Емельянова вместо Голубева. Оказывается, Голубев может играть и играть. Значит, его можно больше использовать.

В последних четырех матчах Урунов выкладывался полностью. Где-то мы его поберегли. Игроки, которые вышли на замену, сыграли достойно.

В стартовом составе у нас было шесть изменений. Но все знают, что они в обойме. Ребята сыграли очень качественно», — рассказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

После этой победы команда Вадима Евсеева набрала 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с «Локомотивом». Встреча запланирована на 12 июля. 0