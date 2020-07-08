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    Евсеев: Сегодня сыграли с «Ростовом» через «не могу»

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о победе над «Ростовом» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Сегодня сыграли через не могу. Я говорил, что у нас было меньше времени на подготовку. Главное — играть и верить в свои силы. Мы пропустили мяч со стандарта, но не опустили руки.

    В перерыве не планировали делать замены, потому что ребята хорошо играли. Просто не могли реализовать моменты. Во втором тайме это получилось. Я доволен.

    Хотели сделать четвертую замену, выпустив Емельянова вместо Голубева. Оказывается, Голубев может играть и играть. Значит, его можно больше использовать.

    В последних четырех матчах Урунов выкладывался полностью. Где-то мы его поберегли. Игроки, которые вышли на замену, сыграли достойно.

    В стартовом составе у нас было шесть изменений. Но все знают, что они в обойме. Ребята сыграли очень качественно», — рассказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

    После этой победы команда Вадима Евсеева набрала 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с «Локомотивом». Встреча запланирована на 12 июля. 0

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