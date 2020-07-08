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    РФС обязал «Рубин» выплатить «Спартаку» неустойку по трансферу Бакаева

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    В среду, 8 июля, состоялось заседание Палаты Российского футбольного союза по разрешению споров, сообщает пресс-служба РФС.

    Солтмурад Бакаев
    Солтмурад Бакаев

    На заседании было принято решение удовлетворить заявление «Спартака» в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе полузащитника Солтмурада Бакаева и обязать казанскую команду выплатить красно-белым неустойку, предусмотренную трансферным контрактом.

    Напомним, что 20-летний хавбек перешел в «Рубин» в январе 2020 года, подписав с казанской командой пятилетний контракт.

    С тех пор Бакаев провел шесть матчей за «Рубин», записав на свой счет один забитый мяч. 0

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