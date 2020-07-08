РФС обязал «Рубин» выплатить «Спартаку» неустойку по трансферу Бакаева

Солтмурад Бакаев
globallookpress.com
На заседании было принято решение удовлетворить заявление «Спартака» в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе полузащитника Солтмурада Бакаева и обязать казанскую команду выплатить красно-белым неустойку, предусмотренную трансферным контрактом.
Напомним, что 20-летний хавбек перешел в «Рубин» в январе 2020 года, подписав с казанской командой пятилетний контракт.
С тех пор Бакаев провел шесть матчей за «Рубин», записав на свой счет один забитый мяч. 0