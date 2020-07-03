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    Рассказов: «Спартаку» обязательно нужно взять реванш у «Тамбова»

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    Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Тамбова».

    Николай Рассказов
    Николай Рассказов

    «Думаю, "Тамбов" будет действовать почти так же закрыто, как "Уфа". Тем более что мы играем дома. В первом круге уступили, поэтому обязательно нужно взять реванш. Ожидаю тяжелого матча. Надеюсь, удастся забить в первом тайме. Тренер еще расскажет нам о сильных и слабых сторонах соперника, как действовать.

    Главное — помнить, что против "Спартака" всегда играют с особенным желанием. Обратного примера я в своей карьере не встречал, начиная с Академии: когда мы ездили на всероссийские соревнования, то чувствовали, как нас ненавидят. "Спартак" для всех — как красная тряпка для быка», — приводит слова Рассказова официальный сайт московского клуба.

    Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится в субботу, 4 июля, начало — в 18:30 по мск. 0

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