«Оренбург» просит перенести матч с «Рубином»

направил письмо в адресс просьбой перенести матч 26-го тура РПЛ на резервную дату 19 июля.

Об этом сообщает пресс-служба «газовиков».

Напомним, что ранее у 10 представителей «Оренбурга» был обнаружен коронавирус. Клуб находится на карантине и продолжает регулярное тестирование.

Команда получила техническое поражение в матче с «Краснодаром». 1 июля Роспотребнадзор запретил проведение игры «Оренбурга» с «Уралом».

ФК «Оренбург» направил письмо в адрес ФК «Рубин» с просьбой о переносе матча Тинькофф-РПЛ «Рубин» — «Оренбург» на резервную дату 19 июля.

Принятое соперником решение будет опубликовано дополнительно. pic.twitter.com/wkbdWkJt2k — ФК Оренбург (@fcorenburg) July 3, 2020

В таблице РПЛ «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке, имея в активе 23 очка. Столько же очков у «Крыльев Советов».

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