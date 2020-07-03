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    «Оренбург» просит перенести матч с «Рубином»

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    «Оренбург» направил письмо в адрес «Рубина» с просьбой перенести матч 26-го тура РПЛ на резервную дату 19 июля.

    «Оренбург»
    «Оренбург»

    Об этом сообщает пресс-служба «газовиков».

    Напомним, что ранее у 10 представителей «Оренбурга» был обнаружен коронавирус. Клуб находится на карантине и продолжает регулярное тестирование.

    Команда получила техническое поражение в матче с «Краснодаром». 1 июля Роспотребнадзор запретил проведение игры «Оренбурга» с «Уралом».

    В таблице РПЛ «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке, имея в активе 23 очка. Столько же очков у «Крыльев Советов».

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