ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Краснодар» Самый долгий матч. Южное дерби завершилось драматичной развязкой
  • 09:58
    • Каборе сдал отрицательный тест на коронавирус
  • 22:49
    • Черевченко покинул тульский «Арсенал»
  • 00:53
    • «Милан» спасся от поражения в матче со СПАЛом
  • 00:40
    • «Вест Хэм» вырвал победу у «Челси» благодаря голу Ярмоленко
  • 23:41
    • Новиков: Переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми
    Все новости спорта

    Мурзагулов: «Уфа» будет бороться за путевку в еврокубки до последнего тура

    Футбол Футбол России РПЛ Уфа Рубин Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался после матча РПЛ с «Рубином» (0:0).

    «Уфа» — «Рубин»
    «Уфа» — «Рубин»

    «Конечно, сегодня расстроены, что не дожали команду, у которой бюджет в несколько раз больше. Посчитать это несложно. Мы сильнее и выше "Рубина" в турнирной таблице. Работаем, ничего не даётся легко, будем бороться за путёвку в еврокубки до последнего тура.

    В первом тайме можно было забивать. Но это футбол, он этим и хорош. Когда Неделчяру делает три обреза и Евсеев злится на него, хочет поменять, а тот говорит: "Нет, коуч, я в порядке". Футбол состоит из эмоций. В этот раз недожали, а с другой стороны, со "Спартаком" нам повезло: ещё бы два сантиметра — и был бы гол. Посмотрим, что будет дальше, пободаемся с "Локомотивом" и "Ростовом". Никому из них с нами легко не будет. Потом сыграем с прямыми конкурентами, им тоже с "Уфой" легко не будет.

    Посмотрите, мы пропустили меньше всех в лиге, кроме "Зенита", который в 11 раз дороже нас стоит. Поэтому пусть другие команды попробуют нам забить. Евсеев хорошо сказал в интервью: "Соперник старается переиграть нас, а мы стараемся перехитрить". Перехитрим — окажемся на шестом месте.

    Со "скамейкой" всё нормально. Посмотрите, Гиоргобиани выходит в конце матча и забивает. Йокич может посидеть, а вместо него сыграет Алиев. Согласитесь, он провёл хорошую встречу. Не забили? Так получилось, мяч не залетел», — приводит слова Мурзагулова «Горобзор».

    В турнирной таблице РПЛ «Уфа» занимает восьмое место (32 очка), а «Рубин» — 13-е (27 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Самый долгий матч. Южное дерби завершилось драматичной развязкой
  • 01:54
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
  • 1.60
  • Сегодня в 22:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увидим ли мы в Манчестере результативную игру?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Воспользуется ли «Реал» осечкой «Барсы»?
  • «Реал Мадрид» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» продлить серию неудач своего соперника?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.69
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие