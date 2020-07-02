Мурзагулов: «Уфа» будет бороться за путевку в еврокубки до последнего тура

Председатель попечительского советавысказался после матча РПЛ с(0:0).

«Конечно, сегодня расстроены, что не дожали команду, у которой бюджет в несколько раз больше. Посчитать это несложно. Мы сильнее и выше "Рубина" в турнирной таблице. Работаем, ничего не даётся легко, будем бороться за путёвку в еврокубки до последнего тура.

В первом тайме можно было забивать. Но это футбол, он этим и хорош. Когда Неделчяру делает три обреза и Евсеев злится на него, хочет поменять, а тот говорит: "Нет, коуч, я в порядке". Футбол состоит из эмоций. В этот раз недожали, а с другой стороны, со "Спартаком" нам повезло: ещё бы два сантиметра — и был бы гол. Посмотрим, что будет дальше, пободаемся с "Локомотивом" и "Ростовом". Никому из них с нами легко не будет. Потом сыграем с прямыми конкурентами, им тоже с "Уфой" легко не будет.

Посмотрите, мы пропустили меньше всех в лиге, кроме "Зенита", который в 11 раз дороже нас стоит. Поэтому пусть другие команды попробуют нам забить. Евсеев хорошо сказал в интервью: "Соперник старается переиграть нас, а мы стараемся перехитрить". Перехитрим — окажемся на шестом месте.

Со "скамейкой" всё нормально. Посмотрите, Гиоргобиани выходит в конце матча и забивает. Йокич может посидеть, а вместо него сыграет Алиев. Согласитесь, он провёл хорошую встречу. Не забили? Так получилось, мяч не залетел», — приводит слова Мурзагулова «Горобзор».

В турнирной таблице РПЛ «Уфа» занимает восьмое место (32 очка), а «Рубин» — 13-е (27 очков). 0