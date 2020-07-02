Кашшаи: Критика Федуна? Арбитры не допускали ключевых ошибок в играх «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС)отреагировал на критику судейства со стороны владельца «Спартака»

После матча 24-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0) Федун выразил мнение, что система VAR усугубила проблему судейства.

Напомним, что в том матче арбитр отменил гол Александра Соболева на 88-й минуте матча после просмотра видеоповтора. В другом эпизоде рефери посчитал, что голкипер «Уфы» Александр Беленов остановил мяч до линии ворот.

«Я смотрел все матчи "Спартака" и анализировал все эпизоды. Во всех ключевых эпизодах были приняты правильные решения.

Я могу понять клуб, который может быть недоволен судьями, но у меня нет никаких вопросов к арбитрам в матчах "Спартака".

Конечно, ошибки есть — где-то дают желтую карточку (а где-то нет), мы всё это учитываем. Но арбитры не допускали ключевых ошибок в играх "Спартака".

Фол Ещенко на Григалаве в матче "Спартак" — "Арсенал"? Мы проанализировали ситуацию. Она такая: Григалава играл в мяч головой, а Ещенко опоздал и ударил в голову оппонента.

Контакт был очевидным. Это нарушение. Так что верное решение — назначить пенальти, так как эпизод был в штрафной. И желтая карточка тоже правильная.

Это не опасная игра Григалавы. Он играл правильно. А вот игрок, который играл против него, должен был быть осторожнее и заботиться о сопернике. Так что это чистый фол», — отметил Кашшаи в интервью «Матч ТВ».

Следующую игру «Спартак» проведет с «Тамбовом» 4 июля дома. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. 0