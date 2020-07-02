ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь ЧеревченкоУвольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
  • 16:12
    • «Манчестер Сити» нацелен на защитников «Наполи» и «Баварии»
  • 15:44
    • «Динамо» останется на изоляции до следующего матча
  • 14:13
    • УЕФА опубликовал расписание Лиги чемпионов на следующий сезон
  • 11:45
    • Зане прибыл в «Баварию» и прошел часть медосмотра
  • 09:58
    • Каборе сдал отрицательный тест на коронавирус
    Все новости спорта

    Кашшаи: Критика Федуна? Арбитры не допускали ключевых ошибок в играх «Спартака»

    Футбол Спартак Уфа Арсенал Тула РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи отреагировал на критику судейства со стороны владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    После матча 24-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0) Федун выразил мнение, что система VAR усугубила проблему судейства.

    Напомним, что в том матче арбитр отменил гол Александра Соболева на 88-й минуте матча после просмотра видеоповтора. В другом эпизоде рефери посчитал, что голкипер «Уфы» Александр Беленов остановил мяч до линии ворот.

    «Я смотрел все матчи "Спартака" и анализировал все эпизоды. Во всех ключевых эпизодах были приняты правильные решения.

    Я могу понять клуб, который может быть недоволен судьями, но у меня нет никаких вопросов к арбитрам в матчах "Спартака".

    Конечно, ошибки есть — где-то дают желтую карточку (а где-то нет), мы всё это учитываем. Но арбитры не допускали ключевых ошибок в играх "Спартака".

    Фол Ещенко на Григалаве в матче "Спартак" — "Арсенал"? Мы проанализировали ситуацию. Она такая: Григалава играл в мяч головой, а Ещенко опоздал и ударил в голову оппонента.

    Контакт был очевидным. Это нарушение. Так что верное решение — назначить пенальти, так как эпизод был в штрафной. И желтая карточка тоже правильная.

    Это не опасная игра Григалавы. Он играл правильно. А вот игрок, который играл против него, должен был быть осторожнее и заботиться о сопернике. Так что это чистый фол», — отметил Кашшаи в интервью «Матч ТВ».

    Следующую игру «Спартак» проведет с «Тамбовом» 4 июля дома. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка
  • Вчера в 00:56
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
  • 1.60
  • Сегодня в 22:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увидим ли мы в Манчестере результативную игру?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Воспользуется ли «Реал» осечкой «Барсы»?
  • «Реал Мадрид» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» продлить серию неудач своего соперника?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.76
  • Экспресс дня 3 июля
  • Завтра в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Маритиму
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие