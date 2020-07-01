Слуцкий: Ни одна из команд не наиграла на победу

Главный тренер «Рубина»прокомментировал выездную ничью с(0:0) в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Мы все время говорим, что хотелось бы больше использовать форвардов — Ивана Игнатьева или другого игрока.

Пока нам не удается системно создавать моменты и использовать сильные качества наших игроков.

Сегодня было сложно играть первым номером в позиционных атаках. Мы долго приспосабливались к качеству поля, больше оборонялись, чем атаковали.

Ни одна из команд не наиграла на победу. В такой игре счет мог быть и 1:0 и 0:1. Игра шла до ошибки.

Рад, что мы ее не допустили, но в нашей ситуации три очка были нужны»«, — сказал Слуцкий на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном канале "Уфы" на YouTube. 0