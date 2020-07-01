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    Слуцкий: Ни одна из команд не наиграла на победу

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выездную ничью с «Уфой» (0:0) в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Мы все время говорим, что хотелось бы больше использовать форвардов — Ивана Игнатьева или другого игрока.

    Пока нам не удается системно создавать моменты и использовать сильные качества наших игроков.

    Сегодня было сложно играть первым номером в позиционных атаках. Мы долго приспосабливались к качеству поля, больше оборонялись, чем атаковали.

    Ни одна из команд не наиграла на победу. В такой игре счет мог быть и 1:0 и 0:1. Игра шла до ошибки.

    Рад, что мы ее не допустили, но в нашей ситуации три очка были нужны»«, — сказал Слуцкий на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном канале "Уфы" на YouTube. 0

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