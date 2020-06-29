«Эспаньол» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 32-го тура чемпионата Испаниина своем поле уступилсо счетом 0:1.

Единственный мяч на 45-й минуте забил Каземиро. Бензема выскочил на скидку и в сложной ситуации сыграл пяткой на забежавшего к вратарской Каземиро, который расстрелял дальнюю девятку с пары метров.

Мадридцы вернулись на первое место в таблице Примеры и теперь опережают «Барселону» на одно очко. «Эспаньол» потерпел третье поражение подряд и продолжает находиться на последней строчке.