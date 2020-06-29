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    «Реал» победил «Эспаньол» и единолично возглавил Примеру

    «Эспаньол» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 32-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле уступил «Реалу» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч на 45-й минуте забил Каземиро. Бензема выскочил на скидку и в сложной ситуации сыграл пяткой на забежавшего к вратарской Каземиро, который расстрелял дальнюю девятку с пары метров.

    Мадридцы вернулись на первое место в таблице Примеры и теперь опережают «Барселону» на одно очко. «Эспаньол» потерпел третье поражение подряд и продолжает находиться на последней строчке.

    Примера. 32-й тур
    «Эспаньол» — «Реал» — 0:1 (0:1)
    Гол: Каземиру, 45«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила (Педроса, 46), Эспиноса, Давид Лопес (Поль Лосано, 84), Гомес, Дардер (Меламед, 69), Рока, У Лэй (Мелендо, 57), Эмбарба (Кальери, 69), Рауль де Томас«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско (Родригу, 64), Каземиру, Вальверде, Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 63)Предупреждения: Педроса, 68. Винисиус Жуниор, 87
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